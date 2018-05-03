Вратарь «Спартака» Ребров не понимает, откуда берутся слухи о команде

"Мне кажется, ситуацию в клубе больше обсуждают болельщики, — отметил Ребров. — Иногда слышу новости от друзей, и волосы дыбом встают, потому что не понимаю, откуда они берутся. Сейчас не буду их озвучивать, но за последние годы они одни из самых забавных, даже повторять не хочется. Естественно, периодически мы сами даем повод распространиться слухам, потому что не добиваемся нужного результата, но мне кажется, нужно спокойно готовиться, не подвергайся влиянию всех этих слухов, чтобы не раскачивать лодку".

С 15 по 23 апреля «Спартак» проиграл три матча: два в чемпионате России и один в Кубке страны — в полуфинале с «Тосно». «Понятно, какая-то усталость уже есть, это нормальное явление в конце чемпионата. Но при этом у нас впереди две важные игры, сейчас не нужно думать о праздниках, надо серьезно настраиваться, чтобы удачно завершить чемпионат и в хорошем настроении подойти к подготовке к следующему», — поделился Ребров.

За два тура до окончания чемпионата России «Спартак», набравший 53 очка, отстает от лидирующего «Локомотива» на 4 очка.