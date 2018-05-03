Голкипер «Тосно»: «Хотим кормить семьи, детей. То, что получаешь раз в 3-4 месяца — очень тяжело»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко подтвердил информацию, что 7 игроков клуба потребовали погасить перед ними задолженности.

«Мы не то, что прям потребовали, но спрашивали, когда нам выдадут деньги. А по поводу того, что игроки, если не получат денег в ближайшие дни, передадут заявления в палату по разрешению споров — наверное да, не бывает дыма без огня. Насчет ультиматума — как мы можем поставить ультиматум? Когда мы наивные работники, и у нас есть договора и контракты. Мы просто-напросто просим свои заработанные деньги, и все.

Почему 7 игроков требуют, а не вся команда? Потому что подачи еще были, когда команда была в ФНЛ. Мы, как и все ребята, любим футбол и хотим играть в футбол, это то, ради чего мы живем. Мы не требуем чего-то лишнего или страшного, мы просто хотим получить то, что мы честно заработали. Мы хотим кормить свои семьи, своих детей. А то, что ты получаешь один раз в 3-4 месяца — это очень тяжело», — сказал Юрченко в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.