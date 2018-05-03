В PUBG появится deathmatch для 50 игроков

В PlayerUnknown’s Battlegrounds 4 мая начнется новое событие, сообщается на официальной странице игры в Steam. Разработчики вернули War Mode — десматч режим, в котором есть возрождение после смерти и для победы необходимо набрать определенное количество очков.

Новое сражение пройдет на карте Мирамар и оно будет доступно для 50 игроков: 10 команд по 5 человек. Все регионы, кроме Кореи и Японии смогут играть как от первого, так и от третьего лица. Правила остались прежние:

Битва проходит до 200 очков+3 очка за убийство+1 за статус «вырублен»-5 очков за убийство или «вырубание» своего

Игроки на старте получают:

Случайное оружие из списка: AWM, M24, Mk14, M249, Groza, AUGШлем 3-го уровняБронежилет 3-го уровня2 гранаты

Событие начнется 4 мая в 17:00 по московскому времени и продлится до 17:00 понедельника, 7 мая.