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В PUBG появится deathmatch для 50 игроков
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В PUBG появится deathmatch для 50 игроков 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
В PlayerUnknown’s Battlegrounds 4 мая начнется новое событие, сообщается на официальной странице игры в Steam. Разработчики вернули War Mode — десматч режим, в котором есть возрождение после смерти и для победы необходимо набрать определенное количество очков.
Новое сражение пройдет на карте Мирамар и оно будет доступно для 50 игроков: 10 команд по 5 человек. Все регионы, кроме Кореи и Японии смогут играть как от первого, так и от третьего лица. Правила остались прежние:
Битва проходит до 200 очков+3 очка за убийство+1 за статус «вырублен»-5 очков за убийство или «вырубание» своего
Игроки на старте получают:
Случайное оружие из списка: AWM, M24, Mk14, M249, Groza, AUGШлем 3-го уровняБронежилет 3-го уровня2 гранаты
Событие начнется 4 мая в 17:00 по московскому времени и продлится до 17:00 понедельника, 7 мая.
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