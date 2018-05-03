Букина: мне сделали две операции, а соперница по финалу ЧЕ сезон не пропускала

Россиянка Екатерина Букина прокомментировала поражение в схватке с турчанкой Ясмин Адар в финале чемпионата Европы по женской борьбе в Каспийске в весовой категории до 76 кг.

«После Олимпиады я пропустила полтора года и проводила здесь первый международный старт. Это сказалось на выступлении. Мне сделали две операции, а соперница сезон не пропускала, выиграла чемпионаты Европы и мира и, объективно, находилась в лучшей форме. Хотя на Олимпиаде я у неё выиграла.