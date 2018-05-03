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Букина: мне сделали две операции, а соперница по финалу ЧЕ сезон не пропускала
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Букина: мне сделали две операции, а соперница по финалу ЧЕ сезон не пропускала 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Екатерина Букина прокомментировала поражение в схватке с турчанкой Ясмин Адар в финале чемпионата Европы по женской борьбе в Каспийске в весовой категории до 76 кг.
«После Олимпиады я пропустила полтора года и проводила здесь первый международный старт. Это сказалось на выступлении. Мне сделали две операции, а соперница сезон не пропускала, выиграла чемпионаты Европы и мира и, объективно, находилась в лучшей форме. Хотя на Олимпиаде я у неё выиграла.
Сейчас я только набирала форму. Конкретного плана на схватку не было, старалась привыкнуть к новому регламенту соревнований и взвешиванию в два дня. Второй день хочется отдыхать, а тут приходилось настраиваться на финальную схватку", — передаёт слова Букиной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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