А. Ребров: неформальные встречи помогают сплочению с болельщиками 

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о финале конкурса Мисс «Спартак».
«Такие мероприятия не отвлекают от футбола. Они вносят разнообразие в жизнь, потому что мы привыкли встречаться только на футбольном поле, на стадионе. А здесь неформальная обстановка. Это помогает сплочению с болельщиками, это очень полезно. Усталость чувствуется, ведь конец чемпионата. Но у нас две важные игры. Настраиваемся на то, чтобы одержать победы в них, и с хорошим настроением уйти в отпуск.
Новости вокруг клуба? Их больше болельщики обсуждают, потому что сам слышу какие-то новости от друзей. Волосы дыбом встают от непонимания, откуда это всё появляется. Болельщики всё это обсасывают. Естественно, мы и сами иногда даём повод на распространение слухов, когда не добиваемся нужного результата, плохо играем. Думаю, нужно не раскачивать клуб. Переживать за команду, болеть за неё, а нам лучше готовится к матчам. За те годы, что я в клубе, сейчас идут самые забавные слухи», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.