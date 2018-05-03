А. Ребров: неформальные встречи помогают сплочению с болельщиками

«Такие мероприятия не отвлекают от футбола. Они вносят разнообразие в жизнь, потому что мы привыкли встречаться только на футбольном поле, на стадионе. А здесь неформальная обстановка. Это помогает сплочению с болельщиками, это очень полезно. Усталость чувствуется, ведь конец чемпионата. Но у нас две важные игры. Настраиваемся на то, чтобы одержать победы в них, и с хорошим настроением уйти в отпуск.