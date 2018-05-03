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А. Ребров: неформальные встречи помогают сплочению с болельщиками
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А. Ребров: неформальные встречи помогают сплочению с болельщиками 

Чемпионат.com 1 час назад
Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о финале конкурса Мисс «Спартак».
«Такие мероприятия не отвлекают от футбола. Они вносят разнообразие в жизнь, потому что мы привыкли встречаться только на футбольном поле, на стадионе. А здесь неформальная обстановка. Это помогает сплочению с болельщиками, это очень полезно. Усталость чувствуется, ведь конец чемпионата. Но у нас две важные игры. Настраиваемся на то, чтобы одержать победы в них, и с хорошим настроением уйти в отпуск.
Новости вокруг клуба? Их больше болельщики обсуждают, потому что сам слышу какие-то новости от друзей. Волосы дыбом встают от непонимания, откуда это всё появляется. Болельщики всё это обсасывают. Естественно, мы и сами иногда даём повод на распространение слухов, когда не добиваемся нужного результата, плохо играем. Думаю, нужно не раскачивать клуб. Переживать за команду, болеть за неё, а нам лучше готовится к матчам. За те годы, что я в клубе, сейчас идут самые забавные слухи», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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