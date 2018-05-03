«Локомотив» выделил для болельщиков «Зенита» почти 2 800 билетов

"Зенит" получил максимальное число билетов для своих болельщиков, которые приедут в Москву на субботний матч 29-го тура РФПЛ против «Локомотива».

Хозяева в соответствии с регламентом предоставили сине-бело-голубым почти 2 800 мест, что составляет 10 процентов от вместимости «РЖД Арены». Стоимость билета на верхний гостевой ярус составляет 600 рублей, на нижний — 800 рублей.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет в субботу, 5 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.