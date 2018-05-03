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В первых 6 раундах буду стараться нанести Беллью максимальный вред — Хэй
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В первых 6 раундах буду стараться нанести Беллью максимальный вред — Хэй 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) понимает, что повторное поражение соотечественнику Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) поставит крест на его карьерных достижениях и «подорвёт все, чего добился», а потому собирается побеждать во что бы то ни стало, по возможности досрочно.
«Я планирую нанести ему как можно больше вреда в первой половине боя, а затем ещё поднажать», — сказал он, отметив, что на этот раз не прогнозирует быструю победу.
Дэвид утверждает, что на этот раз не будет заряжаться на один удар и выглядеть при этом неуклюжим и ограниченным, как в прошлогодней встрече.
«Буду острым, взрывным и быстрым. Через пару дней увидите настоящего Хэймейкера», — самоуверенно заявил он на финальной пресс-конференции.
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По мнению промоутера Беллью, Эдли Херна, оба участника поединка осмелились выйти на него, хотя понимали, что поражение вполне может якобы означать финиш карьеры.
«Возможно, кого-то из них мы видим на ринге в последний раз», — пояснил он.
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