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В Кении антилопа отбилась от стаи гепардов и гиены: видео
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В Кении антилопа отбилась от стаи гепардов и гиены: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
От смерти животное спасла оказавшаяся неподалеку гиена.
В Интернете было опубликовано видео, на котором запечатлена схватка гепардов с антилопой в заповеднике Масаи-Мара, который располагается в Кении.
Группа гепардов атаковала млекопитающее, которое старательно отбивалось от хищников. Те, в свою очередь, уже начали кусать антилопу, и, когда казалось, что все потеряно, на горизонте появилась гиена. Она надвигалась прямо к месту, где проходила схватка, и спугнула гепардов. Тогда антилопа воспользовалась случаем и выскользнула из лап хищников.
Однако вместо того чтобы убежать, она ринулась на своих противников, которые, стоит отметить, испугались животное и не стали атаковывать его вновь.
Очевидцы, заснявшие животную драку окрестили антилопу «героем».
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