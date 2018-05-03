В Кении антилопа отбилась от стаи гепардов и гиены: видео

От смерти животное спасла оказавшаяся неподалеку гиена.

В Интернете было опубликовано видео, на котором запечатлена схватка гепардов с антилопой в заповеднике Масаи-Мара, который располагается в Кении.

Группа гепардов атаковала млекопитающее, которое старательно отбивалось от хищников. Те, в свою очередь, уже начали кусать антилопу, и, когда казалось, что все потеряно, на горизонте появилась гиена. Она надвигалась прямо к месту, где проходила схватка, и спугнула гепардов. Тогда антилопа воспользовалась случаем и выскользнула из лап хищников.

Однако вместо того чтобы убежать, она ринулась на своих противников, которые, стоит отметить, испугались животное и не стали атаковывать его вновь.

Очевидцы, заснявшие животную драку окрестили антилопу «героем».