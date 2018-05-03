«Ливерпуль» и «Реал» в Киеве планируют поддержать по 50 болельщиков из российских фан-клубов 

Председатель фан-клуба «Ливерпуля» в России Сергей Петров сообщил «СЭ», что на финальный матч Лиги чемпионов с "Реалом" собираются прилететь до 50 болельщиков «красных» с российским паспортом.
— Пока договариваемся и ищем варианты поездок, через неделю будет известно точно, — заявил Павлов. — На данный момент от нашего фан-клуба поедет человек 50, но могут отсеяться.
По информации «СЭ», 50 представителей официального фан-клуба мадридского «Реала» собираются посетить финал главного еврокубка в столице Украины.
Напомним, финальный матч пройдет в Киеве 26 мая (начало — в 21.45 по московскому времени). (Евгений БЕЛОУСОВ)