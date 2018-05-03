Ещё
«Ливерпуль» и «Реал» в Киеве планируют поддержать по 50 болельщиков из российских фан-клубов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ливерпуль» и «Реал» в Киеве планируют поддержать по 50 болельщиков из российских фан-клубов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Председатель фан-клуба «Ливерпуля» в России Сергей Петров сообщил «СЭ», что на финальный матч Лиги чемпионов с "Реалом" собираются прилететь до 50 болельщиков «красных» с российским паспортом.
— Пока договариваемся и ищем варианты поездок, через неделю будет известно точно, — заявил Павлов. — На данный момент от нашего фан-клуба поедет человек 50, но могут отсеяться.
По информации «СЭ», 50 представителей официального фан-клуба мадридского «Реала» собираются посетить финал главного еврокубка в столице Украины.
Напомним, финальный матч пройдет в Киеве 26 мая (начало — в 21.45 по московскому времени). (Евгений БЕЛОУСОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Андрей Ещенко: "После поражения в Кубке от "Тосно" отходил три дня" Андрей Ещенко: "Пилипчук? Пока без комментариев" "Зальцбург" - "Марсель": Пайет и Товен в "старте" гостей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МОК оказал влияние на Украину1
Путин заявил о готовности к ЧМ-201849
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение