Несколько электричек отменили на Рижском направлении

Всему виной оказались технические причины.

Движение двух пригородных электропоездов на Рижском направлении Московской железной дороги полностью отменено по техническим причинам, как сообщила в Twitter пресс-служба ОАО «Центральная ППК».

— Рижское направление. Полная отмена: поезд №6911 (Ленинградская-Нахабино), поезд №6448/6447 (Нахабино-Люблино). Предварительная причина: отказ технических средств, — говорится в сообщении.

Также задерживаются поезд №6119 (Москва-Волоколамск) на 40 минут, поезд №6664/6663 (Царицыно-Дедовск) — на 35 минут, поезд №6378/6377 (Щербинка-Волоколамск) — на 30 минут, поезд №6523 (Москва-Новоиерусалимская) — на 25 минут, поезд №6380/6379 (Подольск-Нахабино) — на 10 минут, поезд №6116 (Волоколамск-Москва) — на 15 минут, поезд №7008/7007 (Царицыно-Шаховская) — на 31 минуту, — также сообщили в пресс-службе.

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