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Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международном турнире по джиу‑джитсу
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Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международном турнире по джиу‑джитсу 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Три спортсмена из Подмосковья стали призерами турнира Grand Slam Paris Open 2018 по джиу-джитсу, который проходил в Париже, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
Это соревнование входит в серию «Большого шлема», а также оно стало первым отборочным стартом на Всемирные игры 2021 года. В турнире, прошедшем в столице Франции, принимали участи более 200 сильнейших спортсменов из 34 стран мира.
«Подмосковные атлеты показали достойный результат, завоевав три медали. Победителем турнира в дисциплине файтинг (весовая категория до 85 килограммов) стал Денис Белов. Серебро в этой же дисциплине (весовая категория до 61 килограммов) взял Дмитрий Бешенец. Бронзовую медаль в дисциплине не-ваза (весовая категория до 77 килограммов) завоевал Али Магомедов», — говорится в сообщении.
Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, подмосковные атлеты не перестают доказывать своими результатами то, что развитие спорта в регионе находится на правильном пути.
«Поздравляем призеров престижного турнира, которые на мировом уровне доказали силу Подмосковья», — добавил Терюшков.
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