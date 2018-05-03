Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международном турнире по джиу‑джитсу

Три спортсмена из Подмосковья стали призерами турнира Grand Slam Paris Open 2018 по джиу-джитсу, который проходил в Париже, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Это соревнование входит в серию «Большого шлема», а также оно стало первым отборочным стартом на Всемирные игры 2021 года. В турнире, прошедшем в столице Франции, принимали участи более 200 сильнейших спортсменов из 34 стран мира.

«Подмосковные атлеты показали достойный результат, завоевав три медали. Победителем турнира в дисциплине файтинг (весовая категория до 85 килограммов) стал Денис Белов . Серебро в этой же дисциплине (весовая категория до 61 килограммов) взял Дмитрий Бешенец . Бронзовую медаль в дисциплине не-ваза (весовая категория до 77 килограммов) завоевал Али Магомедов », — говорится в сообщении.

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков , подмосковные атлеты не перестают доказывать своими результатами то, что развитие спорта в регионе находится на правильном пути.

«Поздравляем призеров престижного турнира, которые на мировом уровне доказали силу Подмосковья», — добавил Терюшков.