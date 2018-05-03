Я тебя слепила из того, что было

Утро 6 марта бесцеремонно шибануло по макушке обухом, уничтожив остатки сна куда лучше любой зарядки и круто заваренного кофе. Из-за океана стремглав прилетела громкая весть о провальных допинг-тестах Канело Альвареса, в анализах которого обнаружили следы кленбутерола. Эффект сильнейшего подземного толчка не оставлял сомнений в зарождении цунами двуполярного общественного резонанса. Но главной на повестке дня всё равно оставалась судьба реванша с Геннадием Головкиным

Поначалу казалось, что главному бою первой половины 2018-го всё же быть. Атлетическая комиссия не стала спешить с вынесением вердикта, приняв во внимание позицию стороны Альвареса. Согласно ей запретная субстанция оказалась в организме Канело совершенно случайно — вместе с мясом какой-то «нахимиченной» мексиканской скотины. Вразумительного ответа на вопрос, зачем ему, миллионеру, понадобилось кушать стейк (котлету, фрикадельку), получивший жизнь, умерщвлённый и приготовленный в пределах местности, где домашнюю утварь пичкают кленбутеролом по самый загривок, никто так и не дал.

Итоги расследования и решение о санкциях по отношению к провинившемуся решили озвучить 18 апреля. То есть, когда до мегабоя с баснословной кассой останется менее трёх недель. Появилось не лишённое здравого смысла мнение, что вся эта канитель вообще устроена и подстроена исключительного для того, чтобы вывести Головкина и Ко из психологического равновесия и тренировочного ритма. Взаимные обвинения зазвучали всё чаще. И чем дальше, тем во всё более грубой форме.

В 20-х числах марта стало известно, что положительной оказалась не одна, а сразу две допинг-пробы Альвареса — от 17 и 20 февраля. Причём содержание запрещённого вещества в первой существенно превышало его количество во второй. Прошло всего ничего, и Комиссия объявила о решении наложить на боксёра временную дисквалификацию — до окончания расследования. Формально это ничего не меняло. Но уже и дураку становилось понятно: ситуация действительно серьёзная, а если реванш в мае всё равно состоится, то чиновники раз и навсегда дискредитируют себя и свою структуру.

…Тем временем болельщикам предложили возврат денег за уже купленные билеты.

Сторона Головкина зарезервировала не такую вместительную и куда менее дорогую арену в Карсоне, заверив, что Геннадий не оставит любителей бокса без «биг-драма-шоу» на такое важное для каждого мексиканца событие, как Синко де Майо.

Желающие

получить по голове за приличное вознаграждение

заменить Канело начали то тут, то там подавать голос.

Наконец, 3 апреля Альварес официально объявил, что отказывается от майского реванша. Этого следовало ожидать, но руки у команды GGG всё равно почувствовали себя не в пример менее обременёнными.

Дальше началось самое (не) интересное.

В ринг к Головкину поочерёдно попросились:

— экс-чемпион на вес ниже, уже дебютировавший в мидлвейте Деметриус Эндрэд;

потерявший связь с реальностью под действием пироженок с каннабисом

Хулио Сесар Чавес-младший;

— ирландский усач Гэри О’Салливан;

— призёр ОИ-2012 из Бразилии Ямагучи Фалькао;

— малоизвестный мексиканский проспект Хайме Мунгуйя;

— ещё менее знакомый широкому кругу любителей международного мордобоя Уолтер Каутондоква;

(Ещё где-то между делом Боб Арум предлагал своего чемпиона WBO из 76,2 кг Хильберто Рамиреса , но все всё прекрасно и быстро поняли, так что старейшина даже не стал продолжать тему.)

Казалось бы, выбирай — не хочу. Главное — абстрагироваться от фигуры Канело, потому как не его фоне понуро тонул в непролазной тени любой из вариантов.

Если руководствоваться спортивным принципом, лучшим вариантом однозначно стали бы Эндрэд или Деревянченко. Но именно Деметриуса и Сергея у Головкина не рассматривали в принципе. Попробуем разобраться, почему.

В случае с Эндрэдом — очень мастеровитым и неудобным левшой, слишком велик риск если не проиграть, то выглядеть далеко не лучшим образом. Положа объективную руку на честное сердце — к такому сопернику надо готовиться не за месяц, и тут дело не в чьём-то (не) желании, а в профессиональном подходе.

Стиль Деревянченко более привычен и потому удобен Геннадию, но Сергей весьма хорош сам по себе, а запредельная мотивация сделает его ещё сильнее. Теперь попробуем поставить себя на место во главе команды GGG и примем во внимание, что финансовая привлекательность украинца ни в чём не превосходит таковую у других претендентов на место в ринге 5 мая. В чём же тогда тут цимес?

Никто не пытается выгораживать позицию стороны действующего чемпиона, дело в желании проследить логику в принятии решений. Факт в том, что реванш с Альваресом, а вместе с ним и огромные деньги никуда не делись с повестки дня, чтобы на условном предпоследнем повороте перед финишной чертой убирать ногу с педали тормоза, лишь бы удовлетворить горстку зрителей на местах с самым лучшим обзором.

Все остальные кандидаты — одного болота морошка, которым по силам создать Головкину в ринге какие-то проблемы, только выбравшись туда с бейсбольной битой. Потому решили отталкиваться от фанбазы, дабы сгенерировать максимально возможный зрительский интерес. Ирландия или Мексика — самое то. Но на деле не всё оказалось так просто.

О’Салливана не устроило предлагаемое вознаграждение, и он отказался, чтобы 4 мая заработать на хлеб с маслом поединком против некого Берлина Абреу.

Чавеса не рассматривали

милосердно дав возможность прийти в себя после пироженок, а кандидатуру Мунгуйи не утвердила Атлетическая комиссия. (Занятно, что Хайме всё же поборется за титул чемпиона мира, но неделей позже и в «родном» весе.)

Ситуация всё больше отдавала фарсом, одновременно веселя и повергая в уныние. Но у Головкина упорно продолжали поиски соперника, чтобы провести 5 мая хоть что-то и хоть с кем-то.

18 апреля, аккурат когда стало известно о 6-месячной дисквалификации Альвареса, поиски завершились — объявлено о бое с Ванесом Мартиросяном. Которого неделей ранее якобы отказались утверждать президенты WBC, WBA и IBF — организаций, титулами которых владеет Геннадий. В итоге последовательной осталась лишь IBF, не только отказавшаяся санкционировать поединок, но и установившая казахстанцу дедлайн для обязательной защиты с Деревянченко. А в WBC и WBA уже рады, счастливы и даже заготовили памятные побрякушки.

В чём, собственно, проблема Мартиросяна? Если не считать, что вся его профикарьера проходила на вес ниже, а сам он не выступает с мая 2016 года, то у него всё очень даже неплохо. По своей сути, Ванес очень приличный, техничный, быстрый боксёр, который проигрывал только Деметриусу Эндрэду, Жермеллу Чарло и Эрисланди Лара — то есть, либо действующим, либо будущим чемпионам. Более того, неизменно по очкам, причём Эндрэду раздельным решением, а с «бабайкой» Чарло всё вообще больше тянуло на ничью.

Но. Ещё раз. Он поднимается в новый для себя вес после двух лет простоя. Этого более чем достаточно, чтобы не санкционировать бой, как титульный. Хотите потешить публику мисматчем? Сколько угодно. Только без ремешков. Иначе это сплошная трёхбуквенная дискредитация. А впрочем, им ли привыкать?

Куда больше и неприятнее удивили в Атлетической комиссии. Получается, что «недовеска» Мунгуйю допускать не положено, а на Мартиросяна это правило не распространяется. Ах, да. Мы же не учли, что Ванес всю жизнь недоедал, чтобы вгонять себя в супервелтер, а так он самый что ни на есть средневес. Теперь всё встало на свои места.

Ладно, блохастый ластящийся пёс с ними, с чиновниками. Ясно же, что и шуточное наказание Альвареса, и игра в жмурки с нынешним статусом Ванеса прекрасно умещаются в канву всё того же казахстано-мексиканского реванша, который щедро накормит всех и каждого из причастных в отдельности.

Так или иначе, Головкин побьёт Мартиросяна, но в любом случае будет раскритикован всеми, кроме тех, кому вообще без разницы, кого он принуждает к БДШ — хоть Ванеса, хоть тёзку, хоть Гарика.

Закончит быстро и легко — значит, выбрали пустышку, хотя прекрасно знали и про другой вес, и про два года без поединков.

Затянет с экзекуцией — значит, уже не тот, возраст и вообще старость.

Сам Геннадий обещает, что будет интересно, гарантируя зарубу в лучших мексиканских традициях. Ванес вторит. Выглядит это не менее забавно, чем было у Мэйуэзера с Макгрегором, но что им ещё остаётся?

Там было цирковое представление, а здесь всё по-настоящему, говорите? Де-юре — бесспорно. А вот в де-факто принципиальной разницы не вижу. Силы не равны сверх меры, интриги — 0,01%. Ну, хорошо, не цирковое. Ярмарочное. На потеху.

Дабы не получилось форменного кощунства, Головкин, вероятно, позволит претенденту набрать энную долю зачётных баллов, иногда откровенно и сознательно принимая удары на голову, чтобы «шоу» хоть немного было «биг», а система жизнеобеспечения «драмы» оставалась подключена к электросети. А когда придёт время — выдернет вилку из розетки.

Любое другое развитие и исход субботнего боя представить не получается, уж не обессудьте за отсутствие фантазии.

…А тем временем стало известно, что волосяные луковицы Альвареса чисты, как слеза младенца. И его уже запланированному возвращению 15 сентября теперь точно ничего не грозит.

Ждём реванша. Хоть мы и не чиновники, но нам с него тоже должно неплохо перепасть. Хорошего, настоящего, первоклассного бокса. А другого нам и не надо.

Прогноз. Целиком и полностью зависит от желания Головкина. Где-то 5-7 раунд. КО.