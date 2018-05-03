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«Ред Булл Зальцбург» — «Марсель»: стали известны стартовые составы
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«Ред Булл Зальцбург» — «Марсель»: стали известны стартовые составы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Стали известны стартовые составы «Ред Булл Зальцбург» и «Марселя» и на ответный матч полуфинала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 3 мая, на стадионе «Ред Булл Арена».
«Ред Булл Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Чалета-Цар, Рамальо, Ляйнер, Бериша, Самассеку, Айдара, Шлагер, Гульбрандсен, Даббур.
«Марсель»: Пеле, Амави, Рами, Сансон, Окампос, Товен, Луис Густаво, Максим Лопес, Пайет, Жермен, Сарр.
В первом матче во Франции «Марсель» одержал победу со счётом 2:0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель». Начало встречи — в 22:05 по московскому времени.
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