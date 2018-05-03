Воронежский «Факел» снова проиграл и официально оформил понижение в классе 

«Факел» вылетел из Футбольной национальной лиги.
Очередной взлёт воронежского футбола завершился стремительным падением. «Факел» вылетел из Футбольной национальной лиги. Причём, понижение в классе было оформлено на домашнем стадионе, где в минувшие выходные воронежцы с минимальным счётом уступили футбольному клубу «Томь». Таким образом «сине-белые» за два тура до конца чемпионата потеряли даже теоретические шансы на спасение. Напомним, предыдущие сезоны «Факел» провёл значительно лучше — команда боролась за стыковые матчи на выход в элитный дивизион страны. Теперь же флагману воронежского футбола предстоит выступать в зоне «Центр» ПФЛ, где, кстати, «обитают» географические соседи — саратовский «Сокол», белгородский «Энергомаш» и липецкий «Металлург».