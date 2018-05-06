Финалист «Ролан Гаррос» Стэн Вавринка снова работает с Магнусом Норманом

Стэн Вавринка из-за травмы колена не может толком играть почти год. Новый-старый тренер хочет вернуть швейцарца на лидирующие позиции.

Курс на Рим Стэн Вавринка, не игравший с февраля, собирается вернуться в большой теннис на турнире в Риме. Изначально Вавринка намеревался сыграть на следующей неделе в Мадриде, но передумал и теперь готовится выступить в столице Италии (14-20 мая). Вавринка, проигравший три матча подряд соперникам из-за пределов топ-100, настроен оптимистично. «Сейчас я уверен, что смогу вернуться на высокий уровень и вижу свет в конце тоннеля». Откуда такой оптимизм?

На бумаге причин для него нет. Вавринке уже 33, с « Ролан Гаррос » он выиграл всего три матча, хотя и провел лишь шесть турниров. На Открытом чемпионате Франции он показал отличный теннис и дошёл до четвёртого финала «Шлема», но впервые проиграл на этой стадии. Впрочем, в соперниках у него был король грунта Рафаэль Надаль . На Уимблдоне он уступил уже в первом раунде и заявил, что возьмёт перерыв из-за травмы колена. В августе швейцарец сообщил, что пропустит остаток сезона, поскольку ему потребуется операция. В итоге ему пришлось провести даже две операции на колене.

Вавринка поторопился с возвращением?

Швейцарец готовился к возвращению в январе и стартовал сразу с Australian Open. На нём он сенсационно уступил уже во втором круге Теннису Сандгрену, явно испытывая дискомфорт. Несмотря на это, Стэн в феврале играл три недели подряд и пытался нащупать свою игру, но нормально двигаться колено ему не позволяло. В какой-то момент Вавринка одумался и понял, что перерыв ему нужен, потому что он только усугубляет свою травму. Стэн поступил благородно и отказался от финансового бонуса за приезд в Марсель. Дело в том, что он снялся по ходу матча первого круга и посчитал, что полагающиеся ему деньги лучше направить на благотворительность.

Вавринка сообщил, что пропустит мартовские супертурниры в США и постарается вернуться к грунтовой части, при этом он добавил, что не жалеет о своём решении провести три подряд соревнования в феврале. Швейцарец хотел в боевых условиях проверить своё колено. Проверка не была пройдена, но отрицательный результат — тоже результат. Стэн на сей раз не стал форсировать восстановление, а постепенно повышал нагрузки.

«Думал о том, чтобы закончить карьеру»

В недавнем интервью он признался, что прошлым летом, после операции на колене, задумывался о завершении карьеры. «Говорил себе: „Возможно, наступил подходящий момент зачехлить ракетку“. Я неоднократно задумывался о том, чтобы закончить со спортом». К счастью, Вавринка всё-таки не стал этого делать и решил попробовать вернуться. В рейтинге он серьёзно упал — с 3-й позиции до 25-й, но всё равно он попадает в посев на «Шлемах» и на многих других турнирах. Правда, Стэну нужно защищать много очков на грунте, в том числе финал «Ролан Гаррос», но сам он по поводу рейтинга не переживает: «По правде говоря, это не имеет значения. Если после „Ролан Гаррос“ я опущусь в четвёртую сотню рейтинга, это не изменит мою жизнь».

Ещё одна причина продолжать карьеру — это возобновление сотрудничества с Магнусом Норманом, своим самым успешным тренером в карьере. В октябре стало известно о завершении сотрудничества швейцарца и шведа из-за того, что Норман хотел больше времени проводить с семьёй. Они начали работать в апреле 2013 года, и именно приход нового специалиста помог Стэну уже в солидном возрасте раскрыть свой потенциал. 13 титулов ATP из 16 (в том числе все три «Шлема») были завоёваны именно в период работы с Норманом.

Нормал стал для Вавринки больше, чем другом

Конечно, за эти четыре года у них сформировались не только рабочие, но и дружеские отношения. «Он стал для меня даже больше, чем друг. Когда он сказал, что больше не может со мной работать, то я скорее очень расстроился, а не разозлился на него», — вспоминает Вавринка. Стэн добавляет, что решение Магнуса застало его врасплох: он даже не подозревал, что шведа что-то не устраивает. Однако в конце апреля стало известно, что этот тандем воссоединится.

В данный момент швейцарец активно тренируется в родном Ньоне под присмотром своего старого-нового тренера. На этой неделе он провёл спарринг с Гаэлем Монфисом . Что касается Нормана, то пока он помогает Стэну на протяжении двух недель. Будет ли это сотрудничество продолжено — пока никто не знает. Известно лишь то, что Вавринка хочет провести перед «Ролан Гаррос» как минимум один турнир (в Риме), а если с коленом всё будет в порядке, то за неделю до второго «Шлема» он может сыграть и на ещё одном соревновании — в Женеве или Лионе.

Векич верит в своего возлюбленного

Стэн не скрывает своей радости по поводу того, что Норман согласился ему помочь в непростой момент. Помимо шведа Вавринку поддерживает и его девушка Донна Векич, которая, в отличие от тренера, перерыва в отношениях не требовала. Донна не сомневается, что Стэн себя ещё покажет: «Он активно тренируется и хочет вернуться на свой уровень».

Хорватская теннисистка отмечает, что они всё равно очень мало времени проводят вместе, даже несмотря на то, что Вавринка за последний год почти не играл. «Двум действующим спортсменам в отношениях приходится непросто. Мы поддерживаем друг друга, но видеться удаётся реже, чем хотелось бы». Донна добавила, что они отлично отметили день рождения Стэна (28 марта), а имениннику понравились все подарки своей девушки.

Крепкая любовь

Донна и Стэн познакомились в 2013 году, а отношения у них начались год спустя, когда Векич было всего 17. При этом Вавринка на тот момент был женат на бывшей модели и телеведущей Ильхам Вуйлё и воспитывал трёхлетнюю дочь. Хорватка же до романа с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» встречалась с Танаси Коккинакисом.

Об этом весь мир узнал во время матча Вавринки и Ника Кирьоса. Австралиец во всеуслышание крикнул: «Твоя девушка спала с Коккинакисом. Извини, что приходится об этом говорить». Стэн на счастье Кирьоса не разобрал всю фразу, потому что после матча швейцарец заявил, что в противном случае поговорил бы с Ником по-мужски. С момента того неприятного инцидента прошло более 2,5 лет. Судя по комментариям Стэна и Донны, в их отношениях сейчас всё замечательно. Теперь Вавринка рассчитывает наладить всё и в спортивной карьере.