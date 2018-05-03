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Сызрань стала лидером региона в конкурсе по патриотическому воспитанию молодежи
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Сызрань стала лидером региона в конкурсе по патриотическому воспитанию молодежи 

ТРК Губерния 52 минуты назад
Сызрань отличилась. Город занял первое место среди муниципалитетов Самарской области в конкурсе на лучшую организацию патриотического воспитания молодежи. Итоги озвучены на заседании координационного совета при правительстве региона. Военные и общественники отмечают: работа с подрастающим поколением в губернии выстроена на высоком уровне. «Ценность этой деятельности принципиально важна и можно даже говорить о том, что на данный момент уровень патриотизма является определенным гарантом устойчивости именно нашей, российской государственности. Потому что по данным различных социсследований, действительно, более 90% населения гордятся своей историей», — отметил и. о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.
Самые активные в патриотической работе удостоены наград и благодарностей. Медаль «Часовой памяти» заслужили юноши, и в холод, и в жару несущие вахту на Посту № 1 у Вечного огня. Памятной медали «Патриот России» уже 10 лет. Она вручается тем, кто внес огромный личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения.
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