​Рауль тренируется с «Тоттенхэмом»

Легендарный нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес тренируется вместе с игроками «Тоттенхэма». Об этом клуб сообщи л через официальный аккаунт в Twitter.

На текущий момент Рауль планирует стать тренером и проходит профессиональные тренерские курсы.

We welcomed legendary Spanish striker @RaulGonzalez to Hotspur Way today, who took in training as part of his professional coaching badges. pic.twitter.com/YUYKf33bXG

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 мая 2018 г.