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«Локомотив» подпишет новый контракт с Сёминым
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«Локомотив» подпишет новый контракт с Сёминым 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Как сообщил «Чемпионату» источник близкий к клубу, в ближайшее время «Локомотив» подпишет новый контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым по системе «1+1». Опция продления договора активируется в случае выполнения поставленных задач.
«Совет директоров поставил перед командой задачу быть в пятёрке, выйти из группы Лиги Европы и достойно выступить на международной арене. Она выполнена. «Локомотив» обеспечил себе место, как минимум, в тройке.
Это результат работы президента Ильи Геркуса, каждого сотрудника клубе, и, конечно же, Юрия Сёмина. Совет директоров оценил достигнутый результат, и предложил главному тренеру новый контракт на прежних условиях», — сказал источник.
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