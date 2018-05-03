«Локомотив» подпишет новый контракт с Сёминым 

Как сообщил «Чемпионату» источник близкий к клубу, в ближайшее время «Локомотив» подпишет новый контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым по системе «1+1». Опция продления договора активируется в случае выполнения поставленных задач.
«Совет директоров поставил перед командой задачу быть в пятёрке, выйти из группы Лиги Европы и достойно выступить на международной арене. Она выполнена. «Локомотив» обеспечил себе место, как минимум, в тройке.
Это результат работы президента Ильи Геркуса, каждого сотрудника клубе, и, конечно же, Юрия Сёмина. Совет директоров оценил достигнутый результат, и предложил главному тренеру новый контракт на прежних условиях», — сказал источник.