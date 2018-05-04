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«Локомотив» подтвердил продление контракта с Сёминым
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«Локомотив» подтвердил продление контракта с Сёминым 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Локомотив» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Юрием Семиным. Как и сообщалось ранее, соглашение заключено по схеме «1+1».
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