Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию Sport24.ru, согласно которой в ближайшие дни красно-зеленые объявят о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.
«Решение о продлении контракта с главным тренером принимает клуб, а не совет директоров. Но я неоднократно говорил, что клуб, а соответственно и главный тренер, выполнили все задачи, которые совет директоров поставил перед ними. Именно поэтому продление контракта — логичная история. Выполнение задач, которые стояли перед «Локомотивом» — это достижение руководства, главного тренера и всех сотрудников клуба. Но это не значит, что мы остановились на достигнутом. «Локо» приложит все усилия, чтобы еще многих удивить», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян.