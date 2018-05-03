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Мещеряков: «Продление контракта с Семиным — логичная история. Задачи выполнены»
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Мещеряков: «Продление контракта с Семиным — логичная история. Задачи выполнены» 

SPORT24.ru 45 минут назад
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию Sport24.ru, согласно которой в ближайшие дни красно-зеленые объявят о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.
«Решение о продлении контракта с главным тренером принимает клуб, а не совет директоров. Но я неоднократно говорил, что клуб, а соответственно и главный тренер, выполнили все задачи, которые совет директоров поставил перед ними. Именно поэтому продление контракта — логичная история. Выполнение задач, которые стояли перед «Локомотивом» — это достижение руководства, главного тренера и всех сотрудников клуба. Но это не значит, что мы остановились на достигнутом. «Локо» приложит все усилия, чтобы еще многих удивить», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян.
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