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Совет директоров «Локомотива» считает логичным продление контракта с Семиным
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Совет директоров «Локомотива» считает логичным продление контракта с Семиным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что контракт с главным тренером команды Юрием Семиным будет продлен в ближайшие дни. Слова Мещерякова приводит Sport24.ru.
"Решение о продлении контракта с главным тренером принимает клуб, а не совет директоров. Но я неоднократно говорил, что клуб, а соответственно и главный тренер, выполнили все задачи, которые совет директоров поставил перед ними", — сказал Мещеряков.
Также председатель совета директоров заявил о логичности возможного продления контракта.
"Именно поэтому продление контракта — логичная история. Выполнение задач, которые стояли перед «Локомотивом» — это достижение руководства, главного тренера и всех сотрудников клуба.
Но это не значит, что мы остановились на достигнутом. «Локо» приложит все усилия, чтобы еще многих удивить", — добавил Мещеряков.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» может продлить контракт с Семиным 4 мая.
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