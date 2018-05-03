Совет директоров «Локомотива» считает логичным продление контракта с Семиным

"Решение о продлении контракта с главным тренером принимает клуб, а не совет директоров. Но я неоднократно говорил, что клуб, а соответственно и главный тренер, выполнили все задачи, которые совет директоров поставил перед ними", — сказал Мещеряков.

Также председатель совета директоров заявил о логичности возможного продления контракта.

"Именно поэтому продление контракта — логичная история. Выполнение задач, которые стояли перед «Локомотивом» — это достижение руководства, главного тренера и всех сотрудников клуба.

Но это не значит, что мы остановились на достигнутом. «Локо» приложит все усилия, чтобы еще многих удивить", — добавил Мещеряков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может продлить контракт с Семиным 4 мая.