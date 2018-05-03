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Кожевников: «Воробьеву предложили возглавить не сборную двора. Он готов к давлению»
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Кожевников: «Воробьеву предложили возглавить не сборную двора. Он готов к давлению» 

SPORT24.ru 45 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от ЧМ-2018. Турнир пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Россияне — действующие бронзовые призеры. Незадолго до ЧМ команду возглавил Илья Воробьев.
«Конечно, Воробьеву и хоккеистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, поскольку его назначение получилось очень неожиданным для всех. Изначально Илья не готовил сборную — пришлось перестраиваться. Отсюда и поражения. Игра у команды есть, а результата нет. Не хватает реализации большинства. Его необходимо наигрывать. В случае неудачи можно будет оправдать ее странной тренерской рокировкой. Точнее, даже не оправдать, а списать все на нее. Но от сборной всегда ждут только побед. Задача у нашей команды одна — золото. Плюс состав подобрался весьма боеспособный, тех же олимпийских чемпионов достаточно.
Знарок просто дорабатывает свой контракт с ФХР. Спрашивается, как он будет консультировать Воробьева, если даже не поедет в Данию? У Ильи свое видение хоккея, свои взгляды на состав и тактику. Воробьева же не силком заставили возглавить национальную команду. Его никто не вынуждал, как Зинэтулу Билялетдинова. Илья мог и отказаться, если бы понял, что не потянет. Ему же предложили возглавить не сборную двора. Он согласился, а значит готов к давлению, которое на него теперь неизбежно обрушится. Да, теперь вся ответственность лежит на Воробьеве.
Есть три-четыре хоккеиста, которых, на мой взгляд, следовало вызвать в сборную, проверить в деле. Среди них игроки как «Ак Барса», так и «Салавата Юлаева». И выглядели бы они не хуже некоторых. А вот что мне так и осталось непонятным — это вызов перед ЧМ в сборную большого числа хоккеистов из НХЛ, которые толком не играли за свои клубы. Возникает вопрос: их что, позвали только за буквы «Н», «Х» и «Л»? Причем людей пригласили, а потом отцепили… Сборная — не проходной двор! С Кошечкиным в воротах сборной будет тяжело.
С какого места выйдем в плей-офф? Необязательно с первого. Если не выиграем группу, трагедии не будет, пусть даже останемся четвёртыми. Главное — проявить себя в плей-офф», — отметил Кожевников.
Его слова приводит
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