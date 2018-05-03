В Самаре стартовал чемпионат ПФО по шашкам

Шашки — это мать шахмат, утверждал легендарный Эмануил Ласкер. Слова прославленного гроссмейстера вспоминали на открытии чемпионата ПФО по шашкам, которое состоялось в минувшие выходные. Обширная география турнира, достойный уровень его участников сделали спортивное событие по-настоящему зрелищным и захватывающим.

Леониду Рассаде составить партию в шашки в его родной Перми мало кто решается. Неоднократный призер и победитель турниров различных уровней решил поискать достойного соперника в Самаре.

Помериться интеллектом и мастерством в областной центр съехались 32 спортсмена из 9 регионов Приволжского федерального округа. Состязания стали логическим продолжением областного командного чемпионата по шашкам, прошедшего в феврале в этого года. Тогда областная шашечная Федерация показала, что достойна выйти и на межрегиональный уровень. Сейчас в Самаре профессионально играют в шашки более 1500 человек, из них 250 разрядников, 25 кандидатов и 12 мастеров спорта.

"Развитие идет. Мы в этом году провели ряд крупных состязаний. Также на этот год запланированы 31-е «Волжские зори». Это единственные соревнования в России, которые проводятся 31 год подряд в Самаре", — рассказал президент Федерации шашек Самарской области Олег Дашков.

Видимая простота шашек обманывает многих. Простые правила, незамысловатые фигуры. Научиться играть действительно просто. Совсем другое дело — научиться играть хорошо. Состязания по шашкам продлятся в Самаре до 6 мая. Победители получат право участия в чемпионате России, который состоится с 18 по 29 сентября этого года в Сочи.