Салах: «Клопп очень помог мне прибавить»

"Я думаю, он делает разницу. Он отличный тренер и прекрасный человек… он очень помог мне прибавить. У меня также появилась уверенность играть так, как хочу. У нас хорошие отношения.

В «Челси» у меня не было шанса и мне пришлось уйти. Я не хотел сидеть на лавке, быть четвертым-пятым номером, играть по две минуты.

Я уехал в «Фиорентину», а потом в «Рому». Провел два с половиной сезона в сумме в обоих клубах. И выступал очень хорошо. А когда появился шанс, сказал, что пришло время вернуться в Англию", — цитирует Салаха King Fut.