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Салах: «Клопп очень помог мне прибавить»
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Салах: «Клопп очень помог мне прибавить» 

SPORT24.ru 37 минут назад
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал об отношениях с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.
"Я думаю, он делает разницу. Он отличный тренер и прекрасный человек… он очень помог мне прибавить. У меня также появилась уверенность играть так, как хочу. У нас хорошие отношения.
В «Челси» у меня не было шанса и мне пришлось уйти. Я не хотел сидеть на лавке, быть четвертым-пятым номером, играть по две минуты.
Я уехал в «Фиорентину», а потом в «Рому». Провел два с половиной сезона в сумме в обоих клубах. И выступал очень хорошо. А когда появился шанс, сказал, что пришло время вернуться в Англию", — цитирует Салаха King Fut.
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