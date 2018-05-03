Ещё
Перебираются на плотах: на 14-м лесозаводе дети устроили плавание в огромной луже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перебираются на плотах: на 14-м лесозаводе дети устроили плавание в огромной луже 

29.ru 25 минут назад
Фото: 29.ru
В Соломбальском округе юные мореплаватели начали тренировку с малого и решили переплыть огромную лужу на плотах, сделанных из того, что было под рукой. Видео приключения детей с 14-го лесозавода попало в соцсети и быстро набрало большое количество просмотров.
— Когда делать нечего, катаемся на плотах. Глубина — примерно метр, — пишет один из участников Кирилл.
У пользователей видео вызвало в основном положительные эмоции, некоторые и сами бы не отказались прокатиться. Ольга Чецкая вспомнила, что тридцать лет назад такое же «озеро» разливалось весной за роддомом имени Конкордии Самойловой.
Очень похоже развлекаются дети в Ярославской области. В Заволжском районе двор затопило так, что местная ребятня смастерила плот и добирается до качелей во дворе на нём.
29.ru: последние новости
Во время рыбалки на реке Онеге утонул пенсионер Солнечная эстафета: как северяне открыли дорогу к спортивному лету В праздничные дни в Новодвинске пройдет национальный чемпионат по фрироупу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МОК оказал влияние на Украину1
Путин заявил о готовности к ЧМ-201847
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение