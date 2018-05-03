Перебираются на плотах: на 14-м лесозаводе дети устроили плавание в огромной луже 

В Соломбальском округе юные мореплаватели начали тренировку с малого и решили переплыть огромную лужу на плотах, сделанных из того, что было под рукой. Видео приключения детей с 14-го лесозавода попало в соцсети и быстро набрало большое количество просмотров.
— Когда делать нечего, катаемся на плотах. Глубина — примерно метр, — пишет один из участников Кирилл.
У пользователей видео вызвало в основном положительные эмоции, некоторые и сами бы не отказались прокатиться. Ольга Чецкая вспомнила, что тридцать лет назад такое же «озеро» разливалось весной за роддомом имени Конкордии Самойловой.
Очень похоже развлекаются дети в Ярославской области. В Заволжском районе двор затопило так, что местная ребятня смастерила плот и добирается до качелей во дворе на нём.