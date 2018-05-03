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«Бешикташ» не явился на доигровку полуфинала Кубка Турции против «Фенербахче»
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«Бешикташ» не явился на доигровку полуфинала Кубка Турции против «Фенербахче» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бешикташ» не явился на доигровку ответного полуфинала Кубка Турции против «Фенербахче», который был прерван 19 апреля из-за массовых беспорядков фанатов соперника. Матч должен был быть доигран сегодня при пустых прибунах, начиная с 57-й минуты. — «Бешикташ» принял сложное решение. Я бы предпочел проиграть, а не выиграть таким образом, — приводит Рейтер слова главного тренера «Фенербахче» Айкута Коджамана.
Сообщается, что «Фенербахче» будет объявлен победителем в данной паре, а «Бешикташ» не сможет сыграть в национальном Кубке в следующем сезоне и выплатит 950 тысяч долларов, заработанные за текущий розыгрыш турнира.
"Бешикташ" отказался доигрывать матч Кубка Турции против «Фенербахче
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