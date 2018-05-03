​"Бешикташ" сорвал доигровку ответного полуфинала Кубка Турции

Ответный полуфинал Кубка Турции «Фенербахче» — «Бешикташ» доигран не был. Причиной стала неявка гостевой команды на стадион.

Напомним, что матч 19 апреля был прерван на 57-й минуте при счете 0:0 по причине атаки на тренера «Бешикташа» Шенола Гюнеша. Гости грозились бойкотировать доигровку, которая должна была состояться сегодня, 3 мая, и сдержали своё обещание.

В сложившейся ситуации будет разбираться федерация футбола Турции. Именно её решением «Бешикташу» может грозить не только техническое поражение, но и годичное отстранение от матчей кубка страны.