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​"Бешикташ" сорвал доигровку ответного полуфинала Кубка Турции
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​"Бешикташ" сорвал доигровку ответного полуфинала Кубка Турции 

Евро-футбол.Ру 23 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Ответный полуфинал Кубка Турции «Фенербахче» — «Бешикташ» доигран не был. Причиной стала неявка гостевой команды на стадион.
Напомним, что матч 19 апреля был прерван на 57-й минуте при счете 0:0 по причине атаки на тренера «Бешикташа» Шенола Гюнеша. Гости грозились бойкотировать доигровку, которая должна была состояться сегодня, 3 мая, и сдержали своё обещание.
В сложившейся ситуации будет разбираться федерация футбола Турции. Именно её решением «Бешикташу» может грозить не только техническое поражение, но и годичное отстранение от матчей кубка страны.
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