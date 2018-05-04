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«Фенербахче» стал финалистом Кубка Турции после неявки «Бешикташа» на доигровку
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«Фенербахче» стал финалистом Кубка Турции после неявки «Бешикташа» на доигровку 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Reuters
«Фенербахче» вышел в финал Кубка Турции после того, как «Бешикташ» не приехал на стадион для того, чтобы доиграть ответный полуфинальный матч, сообщает "Советский спорт".
По информации RMC, «Бешикташу» засчитано техническое поражение. Кроме того, клуб может быть серьезно оштрафован и не допущен до участия в розыгрыше Кубка Турции в следующем сезоне.
В финальном матче «Фенербахче» встретится с «Акхисар Беледиеспор».
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» принял решение не доигрывать ответный матч полуфинала Кубка Турции с «Фенербахче» после того, как главный тренер Шенол Гюнеш получил повреждение головы в результате брошенного в него предмета во время встречи.
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