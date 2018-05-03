Президент Чехии признал, что стране производился и складировался нервно-паралитический газ «Новичок»

Нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. Об этом заявил в четверг президент республики Милош Земан , выступая по телеканалу Barrandov.

«Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве, — отметил он. — Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», — цитирует ТАСС Земана.

Глава государства дал недавно поручение Службе безопасности Чехии (контрразведке) выяснить, имеют ли основания утверждения официального представителя МИД РФ Марии Захаровой , что «Новичок», которым, по утверждению Лондона, были отравлены в Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, мог быть произведен в республике и Чехия имеет технические возможности для этого. Чешская военная разведка предоставила ему справку на этот счет.

«В ноябре прошлого года в научно-исследовательском институте министерства обороны в городе Брно (юго-восток Чехии) был протестирован нервно-паралитический яд А-230. Его количество было очень малое. После тестирования он был (полностью) уничтожен», — сказал Земан.

Этот яд, по данным чешской военной разведки, относится к семейству нервно-паралитических веществ «Новичок». Милош Земан согласен с выводами военной спецслужбы.

Между тем, глава государства не видит ничего предосудительного в том, что вещество семейства «Новичок» в малом количестве производилось и складировалось в Чехии. «У нас есть прекрасное подразделение противохимической обороны и ему необходимо изучать (яды), чтобы противодействовать им», — сказал Земан.