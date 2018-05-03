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Федеральная пресса обратила внимание на приморских сёрферов, которые устроили заплыв по затопленной улице Космонавтов
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Федеральная пресса обратила внимание на приморских сёрферов, которые устроили заплыв по затопленной улице Космонавтов 

Prim.News 12 минут назад
Улицу в очередной раз затопило.
3 мая в соцсетях появились фото и видео, сделанные на улицах Владивостока и запечатлевшие SUP-сёрферов, проплывших по затопленным переулкам на своих досках. Экстремалы рассказали местным журналистам, что «отлично прогулялись», передает TJ.
«Единственное, руки замерзают. Но мы так, по приколу, туда-сюда прокатились. Виталий помог машину вытащить из лужи, потому что в гидрокостюме был. Прохожие нам ничего не говорили, так, поснимали только», — Евгений Штыгайло, один из участников заплыва.
Публикация от Штыгайло (@shtygailo)
2 Май 2018 в 7:49 PDT  Президент Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга в Приморье Алексей Кравец также прокомментировал заплыв, заметив, что «ничего страшного там, в принципе, нет».
Экстремалы транслировали заплыв в «Инстаграме».
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