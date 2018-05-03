Лифты на Ворошиловском мосту закрыли, чтобы спасти замки от вандалов

Лифты на Ворошиловском мосту оградили лентой, в субботу и воскресенье они будут работать.

— Конструкция их стекла не терпит грубого к себе отношения, а люди пытаются открыть двери силой. Лифты временно оградили лентой, чтобы не было поломок: вандалы могу сломать замки, — рассказал начальник отдела искусственных сооружений дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова Вячеслав Козлов

Лифты на Ворошиловском мосту начали работать 1 мая, с их помощью можно спуститься на обе набережные.