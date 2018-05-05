Прохода нет: из-за юбилея ЮВО закрыли Ворошиловский мост

Сегодня, пятого мая, в донской столице отмечают столетие со дня образования Южного военного округа. На Театральной площади уже завершился парад. На набережной скоро начнется демонстрация сил Черноморского флота и Каспийской флотилии с показательным выступлением взвода морских пехотинцев, а чуть позже стартует авиашоу.

В связи с этими мероприятиями закрыли Ворошиловский мост. По словам очевидцев, силовики перекрыли путепровод в целях безопасности. На Ворошиловский не пускают пешеходов и машины. Немного праздничное настроение омрачили и лифты на мосту, которые не работали.

В администрации Ростова сказали, что это связано с технической неисправностью.

— Неполадку устранили. Все четыре лифта сейчас работают, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

161.ru с в режиме онлайн следит за тем, как в Ростове проходит праздник ЮВО.