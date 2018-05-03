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Косьельни из-за травмы ахилла может пропустить ЧМ-2018
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Косьельни из-за травмы ахилла может пропустить ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Фото: Sports.ru
Защитник и капитан «Арсенала» Лоран Косьельни, получивший травму в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико», может не сыграть за сборную Франции на чемпионате мира-2018, сообщает BBC. По информации издания, 32-летний игрок обороны повредил ахиллово сухожилие.
Таким образом, Косьельни рискует не восстановиться от травмы к мировому первенству в России.
Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Сборная Франции сыграет в группе группе C сыграет с Австралией (16 июня), Перу (21 июня) и Данией (26 июня).
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