Червиченко раскритиковал «Зенит» за уход Дзюбы

"Дзюба отличный игрок и позитивный парень. Как его можно было поменять на Заболотного?! Люди, ответственные за эту комбинацию, должны уходить после такого фиаско", — приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что после смены клубов 29-летний Дзюба забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 8 поединках за «Арсенал», а 26-летний Заболотный ничем не отметился в 12 матчах за «Зенит».