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Артем Ребров: «Попросил у Карреры футболку Буффона для сына»
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Артем Ребров: «Попросил у Карреры футболку Буффона для сына» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Вратарь "Спартака" Артем Ребров сказал, что спокойно относится к традиции обмениваться футболками после матчей на международной арене. Также голкипер отметил, что на месте судьи не стал бы удалять капитана «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (0:3 — дома, 3:1 — на выезде).
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— В «Спартаке» появилась такая традиция, когда привозят футболки звездных игроков. Вы чью футболку хотели бы?
— На самом деле я очень спокойно отношусь к футболкам. Единственное, я попросил у Массимо Карреры, когда он только приехал, футболку Буффона для сына Платона. Она подписана для сына и висит у него в комнате не стене. А я к этому отношусь спокойно. Даже в сборной когда менялся майками или в еврокубках дарил товарищам, которые их коллекционируют.
— То есть у вас майка Буффона не взывает никаких эмоций?
— У меня взывает эмоции человек, когда его вижу. И так хватает тех, кто хотел бы кланяться ему в ножки. Хотя он этого реально заслуживает. Просто уважения вызывает человек, а от майки никаких эмоций нет.
— Оцените то, как он, по сути, завершил вступление в Лиге чемпионов в своей карьере?
— Здесь нужно смотреть с двух сторон. А если бы его не удалили, если бы он отбил — игра могла бы сложиться по-другому. Можно было бы додумать, здесь есть место для фантазии. Я бы, наверное, не удалял. Хотелось, чтоб он нормально закончил вступление в Лиге чемпионов. Но получилось, как получилось. У каждого своя судьба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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