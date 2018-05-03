Артем Ребров: «Попросил у Карреры футболку Буффона для сына»

Великая итальянская стена. Трагедия Буффона, позор Оливера

— В «Спартаке» появилась такая традиция, когда привозят футболки звездных игроков. Вы чью футболку хотели бы?

— На самом деле я очень спокойно отношусь к футболкам. Единственное, я попросил у Массимо Карреры , когда он только приехал, футболку Буффона для сына Платона. Она подписана для сына и висит у него в комнате не стене. А я к этому отношусь спокойно. Даже в сборной когда менялся майками или в еврокубках дарил товарищам, которые их коллекционируют.

— То есть у вас майка Буффона не взывает никаких эмоций?

— У меня взывает эмоции человек, когда его вижу. И так хватает тех, кто хотел бы кланяться ему в ножки. Хотя он этого реально заслуживает. Просто уважения вызывает человек, а от майки никаких эмоций нет.

— Оцените то, как он, по сути, завершил вступление в Лиге чемпионов в своей карьере?