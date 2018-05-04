В матче с «Анжи» за «Ахмат» не сыграют Сампайю и Раванелли. Садаев — под вопросом

Как сообщили в пресс-службе «Ахмата», в выездном матче 29-го тура чемпионата России с «Анжи», скорее всего не сможет принять участие травмированный нападающий Заур Садаев . В игре 26-го тура с «Тосно» (1:0) форвард получил ушиб хрящевой ткани грудной клетки. Он приступил к индивидуальным тренировкам, но, скорее всего, не будет готов к игре. Также в матче не примет участия защитник Филипе Сампайю, у которого диагностировано воспаление надколенника. Он находится на лечении. Кроме того, на поле не выйдет полузащитник Раванелли. В игре 28-го тура с «Уралом» (0:0) он получил глубокую рану бедра, которую пришлось зашивать в клинике. Футболист пока не тренируется. В лазарете находится также вратарь Виталий Гудиев​, который на предыгровой разминке перед матчем 26-го тура с «Тосно» (1:0) получил повреждение. Решено не рисковать здоровьем голкипера. Он занимается индивидуально, но к ближайшей игре не готовится. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ Расписание чемпионата России по футболу