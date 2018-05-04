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В матче с «Анжи» за «Ахмат» не сыграют Сампайю и Раванелли. Садаев — под вопросом
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В матче с «Анжи» за «Ахмат» не сыграют Сампайю и Раванелли. Садаев — под вопросом 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Как сообщили в пресс-службе «Ахмата», в выездном матче 29-го тура чемпионата России с «Анжи», скорее всего не сможет принять участие травмированный нападающий Заур Садаев. В игре 26-го тура с «Тосно» (1:0) форвард получил ушиб хрящевой ткани грудной клетки. Он приступил к индивидуальным тренировкам, но, скорее всего, не будет готов к игре. Также в матче не примет участия защитник Филипе Сампайю, у которого диагностировано воспаление надколенника. Он находится на лечении.
Кроме того, на поле не выйдет полузащитник Раванелли. В игре 28-го тура с «Уралом» (0:0) он получил глубокую рану бедра, которую пришлось зашивать в клинике. Футболист пока не тренируется.
В лазарете находится также вратарь Виталий Гудиев​, который на предыгровой разминке перед матчем 26-го тура с «Тосно» (1:0) получил повреждение. Решено не рисковать здоровьем голкипера. Он занимается индивидуально, но к ближайшей игре не готовится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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