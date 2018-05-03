Футболисты «Ахмата» начали подготовку к матчу с «Анжи»

После двух выходных дней «Ахмат» провел вечернюю тренировку на своей базе.

В Махачкале помочь команде не смогут травмированные Филипе Сампайо, Виталий Гудиев Заур Садаев и Раванелли. Бразилец получил повреждение в предыдущем туре, после чего в одной из клиник Грозного ему наложили швы на рану бедра. Садаев сегодня приступил к индивидуальным тренировкам.

А вот защитник Анхель Вилькер отбыл дисквалификацию и сможет принять участие в кавказском дерби.

Напомним, матч «Анжи» — «Ахмат» состоится в понедельник, 7 мая, на «Анжи Арене». Начало — в 19:30.