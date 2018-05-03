Ещё
Футболисты «Ахмата» начали подготовку к матчу с «Анжи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты «Ахмата» начали подготовку к матчу с «Анжи» 

Советский спорт 1 час назад
После двух выходных дней «Ахмат» провел вечернюю тренировку на своей базе.
В Махачкале помочь команде не смогут травмированные Филипе Сампайо, Виталий Гудиев, Заур Садаев и Раванелли. Бразилец получил повреждение в предыдущем туре, после чего в одной из клиник Грозного ему наложили швы на рану бедра. Садаев сегодня приступил к индивидуальным тренировкам.
А вот защитник Анхель Вилькер отбыл дисквалификацию и сможет принять участие в кавказском дерби.
Напомним, матч «Анжи» — «Ахмат» состоится в понедельник, 7 мая, на «Анжи Арене». Начало — в 19:30.
Советский спорт: последние новости
Ветераны «Спартака» сыграли матч памяти Казаченка Димитрис Прифтис: Мы знаем, что «Парма» будет бороться до конца Диего Симеоне: «Атлетико» хочет, чтобы стадион на матче с «Арсеналом» разрывался от страсти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
МОК оказал влияние на Украину1
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение