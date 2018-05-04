«Атлетико» сыграет в финале Лиги Европы 2017/18

Любое другое решение навредит и ему, и команде.

Несколько дней назад один мой знакомый рассказал отличную историю. В год, когда Алекс Фергюсон объявил об уходе из «МЮ», этот самый знакомый отправлял кому-то смс. И случайно написал «SirAlexFerguson». На что автозамена телефона написала: «Замен не найдено». Соответствующий скрин был тут же выложен в «Инстаграм» и в дальнейшем собрал тьму респектов и лайков.

Болельщики «Атлетико» сейчас в ответ на все разговоры о будущем клуба в основном пользуются аргументом «Замен не найдено». То есть все более-менее признают, что Диего Симеоне уже мог бы и найти вызов в другой стране и команде. Но второго такого безумца не найдёшь, поэтому надо удерживать Эль Чоло в клубе. Для многих нынешних болельщиков «Атлетико» Симеоне вообще на уровне иконы и легенды — они влюбились в его команду, в его страсть, в его игровой стиль. И тяжело отказываться от того, во что когда-то влюбился. Хотя и это происходит повсеместно.

В следующие полтора года «Атлетико» ждут жёсткие перемены вне зависимости от того, кто останется главным тренером. По окончании этого сезона завершает карьеру Фернандо Торрес , уезжает в «Барселону» Антуан Гризманн . Габи, Хуанфран, Годин и Луис захотят обсудить истекающие летом 2019-го контракты — и под каждого надо готовить более молодую замену. Возможны и неожиданные проблемы: того же Яна Облака слишком сильно хотят видеть в «ПСЖ». Цикл «Атлетико» в привычном виде, по сути, заканчивается. И великолепно, если напоследок эта команда выиграет Лигу Европы. Они могли завоевать намного больше кубков, но в историю вошли не победами. Логично и правильно, если новую команду начнёт строить новый человек. И ему не обязательно быть таким же, как Симеоне. Хотя бы потому, что второго такого просто нет.

У Эль Чоло в случае увольнения будет масса вариантов работы. В одной только Англии освобождается место в «Арсенале» и, похоже, в «Челси». В «ПСЖ» вакансия. В Дортмунде тоже не могут разобраться с философией на ближайшие 3-4 года. Только в любимой Италии пока нет подходящего клуба.

Для Симеоне важно уйти из «Атлетико» так, чтобы это не выглядело побегом. Все были уверены, что он покинет Мадрид год назад. Но клуб наказали запретом на трансферы, был сложный для болельщиком переезд на новый стадион с намоленного «Висенте Кальдерона». Слишком тяжело, чтобы бросать всё. Сейчас есть отличный шанс оставить «Атлетико» после крупной победы. У команды поставленный футбол, молодые лидеры, талантливые футболисты в арендах. С финансовым положением всё и так в порядке, а после трансфера Гризманна в «Барсу» ситуация станет идеальной. Грамотный выбор нового тренера, правильная селекционная работа летом — и в следующем сезоне «Атлетико» продолжит уничтожать стереотип о двух командах в Ла Лиге.

Хуже всего, если Симеоне останется и займётся обновлением сам. В своё время он вытребовал у руководства «Атлетико» право активно участвовать в трансферной политике. И это не привело ни к одному безусловно идеальному трансферу. Вопрос с центрфорвардом после ухода Диего Косты клуб решил только возвращением Диего Косты. Вернуть человека, который публично говорил, что в «Челси» фанаты любят его больше, чем в «Атлетико». Отчаянный и практически унизительный шаг, пусть и оправдавший себя.

Позапрошлым летом мадридцы потратили на трансферы 80 млн евро. Это сейчас уже сумма смешная, а тогда был отличный бюджет. Но из пяти купленных тогда игроков в основе заиграл только Шиме Врсалько

При Симеоне «Атлетико» регулярно покупает и приглашает огромное число талантливых молодых футболистов. Футбол Эль Чоло выдерживают единицы. Лусиано Вьетто и Лео Баптистан до сих пор не могут реанимировать карьеру после Мадрида. Нико Гайтан покидал «Бенфику» со слезами, чтобы сесть на скамейку «Атлетико» и зимой улететь в Китай. Каждое лето «Атлетико» тратит большие деньги. Но лидеры команды, за исключением Гризманна и Облака, либо ветераны, либо собственные воспитанники. Гризманн — вообще единственный заигравший в Мадриде игрок, за которого Симеоне заплатил большие деньги.

Когда-то Диего Симеоне пришёл в страдавший от депрессии «Атлетико» и вдохнул в него жизнь. Сейчас для продолжения огня и тренеру, и клубу нужна перезагрузка. В конце концов, никто не говорит о вечном расставании.