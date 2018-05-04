Как «Атлетико» и «Марсель» вышли в финал ЛЕ

Мадридский «Атлетико» на своём поле победил «Арсенал» со счётом 1:0 и пробился в финал Лиги Европы. Лондонцы не только упустили возможность выиграть титул, но и не воспользовались шансом квалифицироваться в Лигу чемпионов. Вторым финалистом турнира стал «Марсель», обыгравший «Ред Булл Зальцбург» в дополнительное время. Российский арбитр матча Сергей Карасёв показал футболистам 14 карточек. RT подводит итоги полуфинальных игр.

Кровь Гризманна и наследство Венгера

Ответный матч полуфинала Лиги Европы стал 250-м для Арсена Венгера в турнирах УЕФА . От игры его подопечных против мадридского «Атлетико» зависело, будет ли в этом сезоне ещё одна еврокубковая встреча для французского специалиста, или послужной список тренера ограничится этой красивой цифрой.

В первом полуфинале «Арсенал» не проиграл, но оказался не в самом приятном положении. Имея численный перевес на протяжении 80 минут, лондонцы добились лишь ничьей, да ещё и с пропущенным на своём поле мячом. Чтобы поехать в Лион на финал Лиги Европы, необходимо было побеждать или добиться результативной ничьей. «Атлетико» было проще, даже несмотря на дисквалификацию главного тренера Диего Симеоне, — испанский клуб устраивал матч без забитых мячей.

С первых же минут мадридцы показали, что расстраивать своих фанатов скучной игрой не хотят. Диего Коста прошёл трёх защитников и пробил по воротам из отличной позиции, но слегка неточно. Одним из тех, кого испанский бразилец обыграл, был Лоран Косельни. Практически тут же француз подвернул ногу и был вынужден покинуть поле на носилках. Уже к 12-й минуте «Арсенал» израсходовал на Калума Чемберса одну замену.

Молодой английский защитник сразу привлёк к себе внимание, ударив в пылу борьбы Антуана Гризманна в затылок. У форварда «Атлетико» сразу полилась кровь. Нападающий решил отомстить футбольными методами. Хозяева поля провели несколько опасных атак с его участием, и последняя из них в первом тайме увенчалась успехом. Гризманн заметил забегание Косты и выдал пас, который Эктор Бельерин заметил слишком поздно. Коста выскочил один на один с Давидом Оспиной и открыл счёт.

Даже без подсказок тренера игроки «Атлетико» знали, что делать дальше — всеми силами охранять добытый счёт в своём фирменном стиле. Если не считать неточные удара Аарона Рэмзи и Генриха Мхитаряна , гордости Симеоне за своих подопечных ничто не угрожало. Испанский клуб довёл дело до победы в серии и вышел в финал Лиги Европы. «Арсенал» же упустил последний шанс отобраться в Лигу чемпионов.

Несостоявшаяся сенсация «Зальцбурга»

Фанаты «Ред Булл Зальцбург» не теряли надежды, что их любимый клуб сможет отыграться после поражения от «Марселя» со счётом 0:2. Перед ответной игрой на своём поле они устроили перформанс, после которого домашний стадион австрийской команды заволокло дымом. Но судейская бригада Сергея Карасёва не стала наказывать болельщиков — сигнал к началу матча был дан по расписанию.

Первый тайм мало порадовал зрителей — обе команды не старались создавать опасных моментов. У «Марселя» имелся достаточный запас прочности, чтобы оставаться чаще на своей половине поля, а футболистам «Ред Булл Зальцбург» не хватало умения, чтобы сразу же начать угрожать более титулованному клубу. Но со временем хозяева поля осмелели, и когда после перерыва гости не реализовали два момента, австрийцы тут же ответили голом Амаду Айдара. Малийский игрок совершил красивый рывок мимо половины состава соперника и занёс мяч в ворота.

Прошло 12 минут, и «Марсель» снова пропустил, и опять довольно нелепо. «Ред Булл Зальцбург» чуть ли не всей командой подобрался к чужой штрафной и разыграл атаку, итогом которой стал автогол Буны Сарра после удара Ксавера Шлагера. Счёт по итогам двух матчей сравнялся, и у болельщиков появился шанс увидеть лишние полчаса игры. Футболисты «Зальцбурга» старались избежать этого, но не получилось — определить второго финалиста Лиги Европы должно было дополнительное время.

К этому времени «Марсель» вспомнил о своём главном оружии, которые дало результат в первом матче, — точные передачи Димитри Пайета. Под конец второго овертайма француз мягко навесил мяч в чужую штрафную, где в касание сыграл португалец Роланду. Концовка матча омрачилась поведением Айдара, который отмахнулся от автора голевой передачи и едва не набросился с претензиями на Карасёва — российский арбитр тут же удалил игрока, а всего за матч он показал 14 карточек разных цветов.

«Ред Булл Зальцбург» не дотерпел всего четыре минуты до серии пенальти. «Марсель» пробился в финал Лиги Европы и может рассчитывать в Лионе на поддержку родной французской публики.