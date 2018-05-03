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Чирлидерши клуба НФЛ заявили, что их принуждали фотографироваться топлес
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Чирлидерши клуба НФЛ заявили, что их принуждали фотографироваться топлес 

RT на русском 20 минут назад
Несколько девушек из группы поддержки клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Редскинс» заявили, что их принуждали фотографироваться топлес.
«Пистолет к головам нам не приставляли, но это было обязательно. Нас не просили об этом, а заставляли», — приводит слова одной из девушек The New York Times.
Как сообщает издание, данный инцидент произошёл во время поездки в Коста-Рику в 2013 году, где была организована фотосессия для ежегодного клубного календаря, в который снимки топлес не попали.
По слова девушек, за фотосессией наблюдали спонсоры команды, все из которых являлись мужчинами, после чего девятерым из них было сказано составить компанию спонсорам в местном ночном клубе. При этом отмечается, что их не заставляли вступать в интимные связи со спонсорами.
Ранее сообщалось, что американский гонщик был отстранён от выступлений в NASCAR из-за положительного теста на наркотики.
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