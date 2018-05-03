Чирлидерши клуба НФЛ заявили, что их принуждали фотографироваться топлес

Несколько девушек из группы поддержки клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Редскинс» заявили, что их принуждали фотографироваться топлес.

«Пистолет к головам нам не приставляли, но это было обязательно. Нас не просили об этом, а заставляли», — приводит слова одной из девушек The New York Times

Как сообщает издание, данный инцидент произошёл во время поездки в Коста-Рику в 2013 году, где была организована фотосессия для ежегодного клубного календаря, в который снимки топлес не попали.

По слова девушек, за фотосессией наблюдали спонсоры команды, все из которых являлись мужчинами, после чего девятерым из них было сказано составить компанию спонсорам в местном ночном клубе. При этом отмечается, что их не заставляли вступать в интимные связи со спонсорами.

Ранее сообщалось, что американский гонщик был отстранён от выступлений в NASCAR из-за положительного теста на наркотики.