Эмери: «Неймар ушел из „Барселоны“ потому, что был вынужден работать на Месси»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что Неймар прошлым летом решил уйти из «Барселоны» в парижский клуб из-за Лионеля Месси ”Для удовольствия я предпочитал смотреть на «Барселону» Гвардиолы. Нынешняя тоже хороша, с концепцией Луиса Энрике , которую продолжил Вальверде. Это одна из причин, почему Неймар ушел из «Барсы» — игра полностью строится под Месси и Неймар был вынужден работать на него”, — цитирует Эмери Mundo Deportivo. В нынешнем сезоне Неймар забил 28 голов в 30 матчах за «ПСЖ». С февраля форвард восстанавливается после перелома стопы.