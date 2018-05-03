Эмери: «Неймар ушел из „Барселоны“ потому, что был вынужден работать на Месси» 

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что Неймар прошлым летом решил уйти из «Барселоны» в парижский клуб из-за Лионеля Месси.
”Для удовольствия я предпочитал смотреть на «Барселону» Гвардиолы. Нынешняя тоже хороша, с концепцией Луиса Энрике, которую продолжил Вальверде. Это одна из причин, почему Неймар ушел из «Барсы» — игра полностью строится под Месси и Неймар был вынужден работать на него”, — цитирует Эмери Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Неймар забил 28 голов в 30 матчах за «ПСЖ». С февраля форвард восстанавливается после перелома стопы.