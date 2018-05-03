Тьерри Анри: «Как только Иньеста получал мяч, он превращался в супермена»

— Андрес — это тот, кто, прежде всего, разговаривает с мячом, — цитирует Анри Sky Sports. — Он не очень общителен на поле, и вы не найдете с ним много интервью. Однако когда он с мячом, то может разговаривать целыми днями.

Всегда полагал, что если он пройдет в кепке, то его никто не заметит. Он тихий и спокойный человек. Но как только бросишь ему мяч, он превращается в супермена.

Его не схватишь на поле. Она пройдет мимо, и это раздражает. Все дело в его голове. Был ли он быстрым? Не совсем. Сильным? Вряд ли. Он делает все, что требуется для игры. Возможно, он не забивал много и не собирал голевые передачи, но он контролировал темп игры.

Он — именно тот, кто решает, когда вы пойдете вперед. У вас может быть Неймар, Это’О, Роналдинью и Месси. Они делают свою работу. Однако совсем другое, когда есть человек, который контролирует ритм и темп игры. Играть с ним было настоящим удовольствием.