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Итальянские кошки, которые ходят на работу как домой
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Итальянские кошки, которые ходят на работу как домой 

Bigpicture.ru 58 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Итальянка Марианна Зампиери (Marianna Zampieri) для проекта C-AT Work («Кошки на работе») снимает кошек, которые живут в рабочих пространствах. Фотограф подчеркивает, что при этом всегда уважает права животных: «Здесь нет никакого притворства и принуждения. Кошки очень непредсказуемы, и это самая сложная часть проекта. Они не делают того, что вы хотите и когда вы этого хотите. Я не могу ни на что рассчитывать, я просто жду и смотрю, что будет. На моих фотографиях кошек никогда не будут силой удерживать в руках, все должно быть очень спонтанным и воссоздавать атмосферу обыденной близости».
Источник: Design You Trust
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