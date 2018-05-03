Рамос: «Салах? Я никогда не испытываю страха»

Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что не боится игры против «Ливерпуля» и его нападающего Мохамеда Салаха , забившего 43 гола за «красных» в 49 матчах сезона. 26 мая в Киеве «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

«В этом сезоне мы уже видели, на что способен Салах, но он будет лишь одним из 11 футболистов, которые будут противостоять нам в финале.

В своей карьере я играл против лучших нападающих мира, многие из которых считаются лучшими в истории футбола. Однако я никогда не испытываю страха. Уважение — да, но страх — никогда», — цитирует Рамоса Mirror.