Артем Ребров: «Над нами смеялись, а сейчас „Ливерпуль“ в финале Лиги чемпионов»

Зидан и Клопп сразятся в Киеве

— Лигу чемпионов успеваете посмотреть? Может, командой собираетесь?

— Для команды поздновато, а так хотелось бы. Детей уложили, дай бог второй тайм успеть посмотреть. Со старшим сыном тайм можем посмотреть. Конечно, я смотрю Лигу чемпионов, тем более, сейчас все матчи интересные, проходят в напряжении. Вчера играли «Рома» с «Ливерпулем». До последних минут была интрига. Интересно.

— За кого болели?

— С одной стороны, конечно, хочется сказать, ну вот, вы над нами смеялись, а они сейчас в финале и не только нам забивали. Всем забивают. Наверное, с одной стороны хотелось, чтобы «Реал» выиграл, а с дугой стороны хочется, чтобы кто-то другой. Не интересно, что одна команды побеждает. Наверное, все-таки за «Ливерпуль».

— Что футболисты думают о таких игроках, как в «Реале», которые три года подряд могут выиграть Лигу чемпионов?

— Считаю, что люди, которые долгое время играют в «Реале», как Рамос, доказывают свой класс не один и не два года. Для меня они как космонавты. Только на их уровне можно что-то показать, сравнить себя. Это космос для меня.

— После ошибок наших футболистов в чемпионате много разговоров, что они не умеют играть, но вот полуфинал Лиги чемпионов показал, что даже голкипер «Баварии» Ульрайх допускает жесточайшие ляп…

— Все люди живые. Не важно, там они играют или здесь. Все делают ошибки. В очередной раз убедился в том, что надо ценить наших ребят и не говорить, что там хорошо, а у нас плохо. У нас тоже хорошо. Может не такие футболисты как там, но нас надо любить и жалеть, а не драть на куски мяса.

Напомним, финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на Олимпийском стадионе. Начало игры -21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Реал — Ливерпуль