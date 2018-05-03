«СКА-Хабаровск» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая

«СКА-Хабаровск»

«Армейцы» будут проводить последний домашний поединок в элите российского футбола. За 2-а тура до конца чемпионата они замыкают турнирную таблицу РФПЛ. В 28-ми матчах «СКА-Хабаровск» набрал только 13-ть баллов.

В 2018 году «красно-синие» набрали только один пункт, сыграв в Грозном вничью с «Ахматом» — 0:0. В остальных поединках они уходили с поля побежденными.

На данный момент подопечные Сергея Передни имеют 4-матчевую проигрышную серию. Со счетом 0:2 «армейцы» проиграли «Амкару» и «Ростову», столичному «Динамо» и «Уфе» уступили — 0:1.

После зимнего перерыва «СКА-Хабаровск» не смог забить ни одного гола. С учетом кубковой игры незабивная серия насчитывает 9-ть встреч.

«Краснодар»

«Быки» после 28-ми матчей расположились на 5-й строке турнирки РФПЛ. В их активе насчитывается 50-ть очков, они на 2-а балла отстают от 3-го ЦСКА.

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В последних 4-х играх «Краснодар» выиграл в 3-х из них и в одной встрече уступил. Переиграл поочередно «Зенит» (2:1) в гостях и «Арсенал» Тула (3:0) дома.

В 27-м туре проиграл в Москве ЦСКА со счетом 1:2, а в последнем игровом дне на своей арене обыграл «Локомотив» — 2:0.

Между собой оппоненты встречались в Хабаровске только 2-а раза. В 2009/10 годах в рамках ФНЛ соперники в одной игре поделили очки, а в еще одном матче «СКА-Хабаровск» одержал победу со счетом 1:0. В первом круге «быки» разгромили «армейцев» — 4:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Краснодар», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,30.

За успех «СКА-Хабаровск» предлагают 12,00, а ничью оценивают с коэффициентом 5,50.

«Армейцы» в этом году еще не смогли забить ни одного гола. Но любая серия рано или поздно должна прерваться. Поэтому, рискнем предположить, что в последней домашней игре в элите «СКА-Хабаровск» сможет забить гол.