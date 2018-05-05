«Урал» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 мая

За 2-а тура до конца чемпионата уральцы расположились на 8-м месте в турнирной таблице РФПЛ, заработав в 28-ми поединках 37-м очков. От 6-й «Уфы» «шмели» отстают на 2-а балла, а 13-й «Амкар», который находится в зоне переходных матчей, опережают на 6-ть пунктов.

«Урал» имеет 6-ти матчевую серию без поражений, сыграв этом отрезке 3-и раза вничью и добыв 3-и победы. После разгромной победы над «СКА-Хабаровск» (3:0) в гостях, екатеринбуржцы затем 2-е встречи свели вничью — «Рубин» (1:1) дома и «Тосно» (2:2) на выезде.

Потом выиграли 2-е игры у московского «Спартака» со счетом 2:1 на родной арене и в Махачкале переиграли «Анжи» — 1:0. В последнем игровом дне поделили очки с «Ахматом» (0:0) в Грозном.

В этом сезоне «Урал» на своем поле выиграл только в 4-х поединках, 2-е игры проиграл и 8-мь матчей свел вничью, разница мячей — 17:14.

Не помогут своей команде в предстоящей игре защитник Михаил Меркулов (24/0) и нападающий Гиорги Чантурия (18/3).

«Амкар»

После 28-ми матчей российского первенства пермяки находятся на 14-й строке турнирки РФПЛ. Прямой вылет «Амкару» не грозит, т.к. он опережает 15-й «Тосно» на 7-мь очков. До 13-й спасительной строки «красно-черные» отстают на 3-и балла.

За последние 6-ть поединков клуб из Перми завоевал 9-ть очков. Поочередно обыграл «Локомотив» (2:1) и «СКА-Хабаровск» (2:0).

Затем проиграл с разгромным счетом 0:3 «Рубину» и ЦСКА, потом одолел «Тосно» (2:0), а в последнем туре уступил «Спартаку» со счетом 0:2.

С выездных поединков «Амкар» привез 5-ть викторий, 4-е ничьи и 5-ть поражений, разница забитых и пропущенных — 8:12.

В лазарете команды находится защитник Николай Зайцев (14/0).

В рамках РФПЛ оппоненты провели между собой 4-е поединка в Екатеринбурге. В 3-х встречах победу праздновал «Урал» и один матч закончился вничью.

Прогноз

Букмекеры в этом матче ни кому не отдают предпочтение, а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 2,90 — 3,00 — 2,90.

«Урал» будет стремиться подняться на 6-е место, ведь в случае недопуска финалистов Кубка России в ЛЕ, 6-я строка позволить играть в еврокубках. «Амкар» отстает от спасительного 12-го места на 3-и очка. И в этой игре будет стремиться взять очки по максимуму.

Учитывая то, что уральцы очень часто на своем поле играют вничью в этой игре можно поставить на этот исход за 3,00. Также, можно рискнуть и поставить на — «Амкар» не проиграет и ТМ 2.5: да за 2,05, т.к. оппоненты редко играют на ТБ 2,5.