Валерий Баринов: «Ни за что не поверю, что защитники „Локомотива“ отдали матч „Краснодару“

Знаменитый актер и преданный поклонник «Локомотива» Валерий Баринов поделился с "Советским спортом" ожиданиями от заключительных двух туров, в любом из которых «железнодорожники» могут оформить чемпионство.

— «Локомотив» на финише забуксовал. С чем связываете неудачную серию из двух ничьих и поражения?

— Только с психологией. Мандража у ребят не заметил. В матче с той же «Уфой» все штанги обстучали. Игра присутствует. Но чемпионского опыта не хватает. Когда все вокруг начали считать, сколько очков «Локомотиву» осталось до золота, это создало давление, с которым молодежь не справляется. Надо выбросить турнирную таблицу из головы. И тогда мы преодолеем этот барьер. Цель-то совсем близко…

К счастью, другие команды тоже буксуют. Возьмите тот же "Спартак" — у них явный недобор очков в последних играх. Да, победили вот «Амкар». Но качественного футбола не показали. Не удивлюсь, если «Спартак» не обыграет сейчас «Ростов», хотя… Нам надо не о соперниках думать, а о своей игре.

Ну как можно допускать такие ошибки, как в Краснодаре?! Я этого не понимаю. Что это была за передача назад от Ари? Почему Кверквелия так небрежно отпасовал Пейчиновичу? Что сделал потом сам Пейчинович? Привезли себе гол на ровном месте. Это точно не игра «Локомотива».

— Некоторые фантазеры заподозрили, что череда описанных вами ошибок была умышленной…

— Да нет, ну что вы. Защитники «Локомотива» отдали матч «Краснодару»?! Ни за что не поверю. Сейчас против Юрия Палыча Сёмина ходит много разговоров, которые я пока не готов комментировать. Вот закончится чемпионат, обязательно скажу, что думаю на этот счет. Но в том, что игроки сплочены вокруг тренера и бьются за него, можете не сомневаться.

Палычу же советую не обращать внимания на возню вокруг. В том числе — на разные заметки и комментарии в СМИ. Помню, перед матчем с "Зенитом" в Питере один журналист, ничего не понимающий в футболе, назвал Сёмина чуть ли не маразматиком. Мы тогда победили 3:0… Теперь опять игра с «Зенитом». Решающая. И снова начинается то же самое. Выставляют Палыча каким-то интриганом. Ну не надоело людям?..

— Не опрометчиво ли сам Сёмин подлил масла в огонь, когда на пресс-конференции после поражения от «Краснодара» сказал о «пятой колонне»?

— А что нового мы узнали? У Сёмина с руководством клуба давно непростые отношения. С того самого момента, как на совете директоров было предложено убрать Юрия Палыча с должности главного тренера. Потом все переиграли. Но осадочек остался.

Знаю, что на то предложение Сёмин заявил: «Тогда давайте всех увольняйте». И уехал с заседания. Он и не знал, что в итоге получил благодарность от руководства РЖД . В итоге я сам ему звонил, успокаивал. Мне раньше стало известно, что Сёмина оставили минимум на год, но решили собирать совет директоров каждый месяц для большего контроля.

После чего Сёмин слепил команду из того, что было. Помните, каким мертвым в «Локомотив» пришел Фарфан? Но у Палыча он заиграл, как в лучшие годы. Посмотрите, как за сезон выросли Миранчуки! Нынешнее первое место — всецело тренерская заслуга.