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Тысячи долларов вывалились из машины инкассаторов на радость прохожим
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Тысячи долларов вывалились из машины инкассаторов на радость прохожим 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Индианаполис, штат Индиана, из едущей инкассаторской машины выпали деньги. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции штата.
Автомобиль ехал по магистрали I-70, когда у него приоткрылась дверь, и на проезжую часть посыпались мешки с деньгами. При падении часть мешков порвалась, и по шоссе разлетелись тысячи долларов.
Разбросанные деньги привлекли проезжавших мимо водителей. Многие бросили свои машины посреди шоссе и побежали собирать разбросанные купюры. Кроме того, некоторые подбирали и целые мешки.
Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия людей, которые набивали деньгами карманы и сумки. Им пришлось вернуть свою добычу, однако несколько водителей успели скрыться с деньгами до приезда полиции.
Полиция штата Индиана заявила, что все найденные деньги необходимо вернуть. В случае отказа людей, которые прикарманили рассыпанные купюры, обвинят в краже. Несколько человек прислушались к призыву и принесли деньги в полицию. Все они были освобождены от ответственности.
В январе сообщалось, что в американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию и засыпал шоссе купюрами. Дорожным рабочим понадобился час, чтобы собрать рассыпанные банкноты. Все это время шоссе было закрыто для движения.
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