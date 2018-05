«Атлетико» — «Арсенал»: Коста — автор единственного удара в створ. Он стал голевым

Нападающий «Атлетико» Диегу Коста стал единственным игроком, нанесшим удар в створ ворот соперника в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Арсенала». Удар испанского форварда бразильского происхождения на второй компенсированной минуте первой сорокапятиминутки стал результативным — он с близкого расстояния переиграл Давида Оспину.

Кроме того, этот мяч стал для Косты четвертым в ворота «Арсенала». Ни один другой английский клуб не пропускал от форварда «матрасников» больше (в премьер-лиге форвард забил 8 мячей в ворота валлийского «Суонси»).

Напомним, первый матч между «Арсеналом» и «Атлетико», состоявшийся в Лондоне 26 апреля, завершился вничью — 1:1. При таком счете в финал выходят мадридцы. Лондонцам для выхода в следующую стадию турнира необходима победа с любой разницей забитых и пропущенных мячей.

Атлетико — Арсенал