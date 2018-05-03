Ещё
«Атлетико» — «Арсенал»: Коста — автор единственного удара в створ. Он стал голевым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Атлетико» — «Арсенал»: Коста — автор единственного удара в створ. Он стал голевым 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Нападающий «Атлетико» Диегу Коста стал единственным игроком, нанесшим удар в створ ворот соперника в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Арсенала». Удар испанского форварда бразильского происхождения на второй компенсированной минуте первой сорокапятиминутки стал результативным — он с близкого расстояния переиграл Давида Оспину.
Кроме того, этот мяч стал для Косты четвертым в ворота «Арсенала». Ни один другой английский клуб не пропускал от форварда «матрасников» больше (в премьер-лиге форвард забил 8 мячей в ворота валлийского «Суонси»).
Напомним, первый матч между «Арсеналом» и «Атлетико», состоявшийся в Лондоне 26 апреля, завершился вничью — 1:1. При таком счете в финал выходят мадридцы. Лондонцам для выхода в следующую стадию турнира необходима победа с любой разницей забитых и пропущенных мячей.
Tutorialyc@Tutorialyc Watch #atleticomadrid 1 — 0 #Arsenal #EuropaLeague #DiegoCosta #Diego #Costa #Goal #But#atleticoarsenal #Atletico live in HD on #ChampionsLeague #footy #euroleague #EuropeanChampion #androidapp #ChampionsLeauge live in HD on https://t.co/F6foPanZZ8 pic.twitter.com/10snj0nTtv
— Tutorialyc (@Tutorialyc) 3 мая 2018 г.
Атлетико — Арсенал
Спорт-Экспресс: последние новости
Буффон, Мальдини, Гаттузо и Каладзе сыграют в прощальном матче Пирло Артем Ребров: "Попросил у Карреры футболку Буффона для сына" "Зальцбург" - "Марсель": Айдара вывел хозяев вперед
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
МОК оказал влияние на Украину1
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение